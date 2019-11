Ceremonies' schedule for Veterans Day - Monday, Nov. 11

9 a.m. -- Genesee Co. Park (Vietnam Veterans of America, Chapter #193)

10 a.m. -- Batavia VA Medical Center

10:15 a.m. -- NYS Veterans' Home

11 a.m. -- Upton Monument in Downtown Batavia

11:30 a.m. -- Jerome Center (UMMC) Monument

Organizations participating: Veterans of Foreign Wars of Genesee County; Genesee County American Legion; Disabled American Veterans – Chapter #166; Marine Corps League – Hansen Brothers Detachment; Vietnam Veterans of America – Chapter #193.