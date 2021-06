Town of Bethany Justice – Vote for any Two (Republican)

Peggy Johnson -- 23

Nichole Szymkowiak -- 37

Christopher Hausfelder -- 27

Jeff Wolak -- 58

Joseph Nowakowski -- 63

Town of Byron Supervisor – Vote for One (Republican)

Gerald L. Heins -- 78

Peter N. Yasses -- 82

Town of Stafford Clerk – Vote for One (Republican)