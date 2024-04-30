Byron-Bergen High School announces 3rd quarter honor roll

Press Release:
The 3rd quarter High Honor and Honor Rolls have been released for Byron-Bergen Jr./Sr. High School by Principal Paul Hazard. Hazard and the Byron-Bergen Central School District staff offer their congratulations to these students.
Grade 7:
High Honor Roll – Charlotte Bloom, Riley Boland, Evelyn Borycki, Madison Carson, Alyssa Chupp, June Dorman, Katherine Erion, Leland Fregoe, Olivia Galdun, Connor Hoopengardner, Isabella Kessler, Delilah Malin, Sophia Matthews, Jack Miller, Trevor O'Brien, Caleb Rassel, Lia Ray, Landon Starkweather, Contessa Vander Wyst, Benjamin Vargas, Kaylanah White, Teagan Williams, Dahlia Wolff
Honor Roll - Faith Apley, Tristen Davidson, Aaiden Gaiser, Cruz Gilbert, Hunter Jarosinski, Emmarose Michaels, Riley Norman, Aleah Olander, Kelly Parsons, William Scharvogel, Miranda Stanton, Gunner Starowitz, Logan Zaleski
Grade 8:
High Honor Roll - Evan Bannister, Cole Carroll, Eala Coniglio, Samantha Copani, Brooklynn Culmo, Emily Diehl, William Duell, Zachary Gay, Cambria Goodenbery, Lila Graff, Ainsley Kent, Ruth Kuipers, Alexander Kuszlyk, Isabella Lewis, Levi McGrath, Lillian Meier, Liliana Moore, Laney Niedzwiecki, Evan Phillips, Alexandra Pocock, Natalie Randall, Jenna Redick, Audrey Rimmerman, Michael Rogoyski, Genevieve Smith, Madeline Smith, Xavier Vargas, Jillian Weaver, Carson Wells, Paige Winkler
Honor Roll - Ryanna Armstrong, Mason Farner, Josiah Hiscutt, Taylor Louis, Annabella Madera, Parker Moore, Brook Pagels, Lucy Rea, Cooper Sandow, Miley Stalica
Grade 9:
High Honor Roll - Zoey Bower, Rylee Burch, Emalyn Canfield, Cody Carlson, Gianna Cicatelli, Lauren Gartz, Isabella Gifford, Wyatt Lewis, Taylor Lundfelt, Ian MacMillen, Logan Marou, Emma Matthews, Hannah Riedmiller, Elliana Tanner, Bradley Tatar, Jack Walker, Rena Wilson
Honor Roll - Tyler Barberio, Nataly Barrera Zuniga, Audrey Dorman, Brayden Gelsomino, Azaya Maid, Seth Prefontaine, Theodore Schelemanow, Brandon Schuck, Kyle Smith
Grade 10:
High Honor Roll - Sara Bishop, Liam Boyle, Sarah Campbell, Adam Cardenas, Gianna Clark, Connor Copani, Addison Cummings, Justin Deleo, Gary Donofrio, Gianna Graff, Megan Jarkiewicz, Nial Johnson, Pearl Jolliff, Carter Kuipers, Malacai McGrath, Grace Mundell, Paige O'Brien, Evan Orto, Bradley Pocock, Allison Rimmerman, Katherine Rogoyski, Simone Scharvogel, Rayne Sheard, Solomon Smith, Hayden Starkweather, Elizabeth Starowitz, Aubrey Stein, Emma Wolfe
Honor Roll - Katelyn Ball, Laura Curts, Logan Czachorowski, Grace DiQuattro, Ava Goff, Mia Gray, Logan LeSage, Maryn Meier, Colin Rea, Andrea White, Evan Williams
Grade 11:
High Honor Roll - Ryan Benstead, Jake Carlson, Deborah Catalino, Kendall Chase, Abigail Cook, Isabella Davidson, Logan Fregoe, Ava Gray, Rachel Hanel, Ella Lewis, Jackson Lundfelt, Anna McLaughlin, Ian Pulcini, Sydney Salmonds, Ashley Schlenker-Stephens, Roman Smith, Lily Stalica, Rose Wilson, Jade Wolff
Honor Roll - Aiden Barberio, Isabelle Best, Zachary Brookhart, Noah Clare, Craig DiQuattro, Lea Donofrio, Annabelle Erion, Chesney Fregoe, Haylee Gartz, Peyton Goodenbery, Samuel Hersom, Eli Kupfer, Martin Mac Connell, Arianne McLaughlin, Connor Moran, Meghan Muscarella, Kasey Pagels, Adam Piper, Trent Sheard, Mikayla Yohon
Grade 12:
High Honor Roll - Emma Balduf, Carlee Barons, Brody Baubie, Jeffrey Borycki, Tyler Chapman, Chloe Gilbert, Gabrielle Graff, Autumn Hafner, Mackenzie Hagen, Makala Hoopengardner, Kaidance Kimble, Hanna Loewke, Lincoln McGrath, Stephanie Onderdonk, Jillian Peters, Novalee Pocock, Quintin Rich, Victoria Rogoyski, Travis Shallenberger, Riley Sharpe, Malachi Smith, Lukas Volkmar, Lydia Zaffrann
Honor Roll - HannahRae Amador, Braedyn Chambry, James Heick, Colin Martin, Dru Nowatchik, Brendan Pimm, Carter Prinzi, Andrew Smith, Connor Windhauser, Megan Zwerka