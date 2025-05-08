Byron-Bergen Jr./Sr. High School announces third quarter honor roll and high honor roll students

Press Release:
Byron-Bergen Jr./Sr. High School Principal Paul Hazard is proud to announce the third quarter Honor Roll and High Honor Roll students. Hazard and the Byron-Bergen Central School District staff offer their congratulations to these students.
2024-2025 QUARTER 3 HONOR ROLL
GRADE 7:
HIGH HONOR ROLL – Jayda Amesbury, Ian Bannister, Teagan Burch, Lillian Czachorowski, McKenna Diehl, Leonard Dykstra, Katelyn Gay, Nina Hammerl, Aaliyah Hawley, Hannah Hunt, Lacie Ivison, Jason Ivison, Jr., Grant Kuipers, Anastasia Kuszlyk, Ella Maher, Liam McAlister, Amelia Meier, Elizabeth Merrick, Lawrence Moore III, Christian Perkins, Jaelynn Reynolds, Dylan Riedmiller, Collin Starowitz, Devin Stranc-Holmwood, Emma Tanner, Kylee Tirrell, Payton White
HONOR ROLL - Addison Alejandro, Amelia Baker, Diamond Dykstra-Culver, Claire Fogg, Harlow Galves, Brooklyn Louis, Gabriel Peebles, Hanna Richardson, Lincoln Senf, Jackson Senf, Monica Tobin, Brynn Weaver
GRADE 8:
HIGH HONOR ROLL - Faith Apley, Charlotte Bloom, Riley Boland, Evelyn Borycki, Madison Carson, Alyssa Chupp, Emily Cubas Canizales, Addyson Day, June Dorman, Olivia Galdun, Hunter Jarosinski, Isabella Kessler, Sophia Matthews, Lia Ray, Miranda Stanton, Contessa Vander Wyst, Benjamin Vargas, Kaylanah White, Dahlia Wolff
HONOR ROLL - Ayden Day, Katherine Erion, Cruz Gilbert, Ce'Andre Johnson, Delilah Malin, Emmarose Michaels, Jack Miller, Riley Norman, Trevor O'Brien, Caleb Rassel, William Scharvogel, Landon Starkweather, Gunner Starowitz, Aiden Thurston, Sierra Vandenbosch, Teagan Williams
GRADE 9:
HIGH HONOR ROLL - Evan Bannister, Eala Coniglio, Samantha Copani, Emily Diehl, William Duell, Zachary Gay, Cambria Goodenbery, Lila Graff, Ruth Kuipers, Alexander Kuszlyk, Isabella Lewis, Levi McGrath, Timothy Michaels Jr., Liliana Moore, Evan Phillips, Alexandra Pocock, Natalie Randall, Lucy Rea, Jenna Redick, Michael Rogoyski, Genevieve Smith, Xavier Vargas, Jillian Weaver, Paige Winkler
HONOR ROLL - Mason Farner, Ainsley Kent, Taylor Louis, Lillian Meier, Laney Niedzwiecki, Brook Pagels, Audrey Rimmerman, Lila Sharp-Robinson, Madeline Smith, Miley Stalica
GRADE 10:
HIGH HONOR ROLL - Nataly Barrera Zuniga, Rylee Burch, Emalyn Canfield, Cody Carlson, Lauren Gartz, Gavin Kinkelaar, Taylor Lundfelt, Ian MacMillen, Logan Marou, Emma Matthews, Hannah Riedmiller, Theodore Schelemanow, Elliana Tanner, Rena Wilson
HONOR ROLL - Joseph Brumsted, Gianna Cicatelli, Brayden Gelsomino, Isabella Gifford, Kai Gilbert, Wyatt Lewis, Seth Prefontaine, Brandon Schuck, Kyle Smith, Paul Szalay III, Bradley Tatar, Kylee Thurston, Jack Walker
GRADE 11:
HIGH HONOR ROLL - Katelyn Ball, Liam Boyle, Adam Cardenas, Gianna Clark, Connor Copani, Justin Deleo, Gary Donofrio, Gianna Graff, Megan Jarkiewicz, Pearl Jolliff, Carter Kuipers, Malacai McGrath, Maryn Meier, Grace Mundell, Paige O'Brien, Evan Orto, Bradley Pocock, Katherine Rogoyski, Julia Sanso Maya, Simone Scharvogel, Rayne Sheard, Hayden Starkweather, Elizabeth Starowitz, Aubrey Stein, Emma Wolfe
HONOR ROLL - Sara Bishop, Addison Cummings, Grace DiQuattro, Estelle Dumuhosky, Ava Goff, Mia Gray, Nial Johnson, Giovanny Navarro Cruz, Colin Rea, Allison Rimmerman, Solomon Smith, Andre'a White, Evan Williams
GRADE 12:
HIGH HONOR ROLL - Ryan Benstead, Sarah Campbell, Deborah Catalino, Kendall Chase, Noah Clare, Abigail Cook, Laura Curts, Isabella Davidson, Lea Donofrio, Annabelle Erion, Haylee Gartz, Peyton Goodenbery, Ava Gray, Rachel Hanel, Eli Kupfer, Ella Lewis, Draven Liles, Jackson Lundfelt, Martin MacConnell, Anna McLaughlin, Meghan Muscarella, Kasey Pagels, Ian Pulcini, Sydney Salmonds, Ashley Schlenker-Stephens, Olivia Senf, Roman Smith, Lily Stalica, James Starowitz, Ruger Starowitz, Rose Wilson, Hannah Wittman, Jade Wolff, Mikayla Yohon
HONOR ROLL - Jake Carlson, Craig DiQuattro, Jack Farner, Logan Fregoe, Landon Kent, Connor Moran, Adam Piper, Natalie Prinzi, Rayden Robinson, Jeremiah Romero, Victoria Santiago, Trent Sheard